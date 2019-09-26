Вокруг горящего российского траулера создают зону безопасности

Полиция норвежского города Тромсё приняла решение о создании зоны безопасности диаметром 300 м вокруг горящего в порту российского траулера "Бухта Наездник" Мурманского тралового флота и эвакуации всех, кто находится в ее пределах. Сообщение об этом размещено на странице полиции в Twitter.

По данным норвежской полиции, на борту российского судна горит гидравлическое масло. ТАСС со ссылкой на представителя полиции Тромсё Мортена Петтерсена сообщает, что пожар на российском траулере вышел из-под контроля, поэтому возникла угроза взрыва находящейся на борту цистерны с аммиаком. И норвежские власти не исключают того, что судно придется затопить.

Как пояснили в пресс-службе компании-судовладельца, в норвежский порт траулер зашел для смены экипажа и планового ремонта, во время которого и произошло возгорание. Предварительная версия: пожар случился во время сварочных работ.

По данным генконсульства РФ в Киркенесе, никто из российских моряков серьезно не пострадал. Все 29 членов экипажа эвакуированы. 12 человек были направлены в больницу из-за возможного отравления дымом. На данный момент трое из них остаются под наблюдением медиков.

Для справки. Судно "Бухта Наездник", на котором произошло ЧП, - средний рыболовный траулер морозильный типа "Стеркодер". Оно было построено в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение составляет 2878 т, длина - 64 м, полная численность экипажа - 46 человек. Судно специализируется на лове пикши и трески в Северо-Восточной Атлантике (с сайта компании-судовладельца).

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