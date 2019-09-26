24 ученицы Православной гимназии отравились в Иркутске

Массовое пищевое отравление зарегистрировали в Православной женской гимназии во имя Рождества Пресвятой Богородицы в Иркутске.

По сообщению регионального Минздрава, помощь медиков понадобилась 24 ученицам в возрасте от 7 до 16 лет. 11 из них были госпитализированы.

По данным Минздрава Приангарья, состояние пятерых детей оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. Остальные девочки проходят лечение в инфекционной больнице, состояние всех стабилизировалось и сейчас оценивается как средней степени тяжести.

Управлением Роспотребнадзора по региону по данному по факту начато эпидемиологическое расследование. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по предварительным данным причиной возникновения заболеваний могли послужить нарушения санитарных требований, выявленные на пищеблоке, в том числе нарушения хранения продуктов и технологии приготовлении блюд, нарушения дезинфекционного режима.

Сейчас решается вопрос о временном запрете деятельности индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей. Эпидемиологическое расследование продолжается.

Фото:.facebook.com/MINZDRAV38/