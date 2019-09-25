Остававшихся на горящем у Южных Курил судне людей эвакуируют самолетом

Пожар на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане возник 23 сентября. 360 человек из 419 находившихся на судне были эвакуированы. 56 оставались на плавбазе в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и обеспечения живучести судна.

По последним данным, за истекшие сутки возгорание локализовано, но огонь по-прежнему остается сильным, сообщает МЧС по Сахалинской области.

"Спасатель "Преданный" под бортом плавбазы, идет проливка помещений. Ведется борьба за живучесть судна. Открытого пламени нет, ждут, когда тара перестанет тлеть. Людей, скорее всего, эвакуируют самолетом", — рассказали в пресс-службе компании "Дальморепродукт", которой принадлежит "Петр Житников".

"Все будут уже сегодня доставлены во Владивосток. Сейчас прорабатываются возможности их перевозки с Курильских островов на Сахалин, чтобы оттуда можно было вывезти людей самолетом", — заявили в компании.

Напомним, во вторник в акватории Тихого океана в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тарных материалов в консервном цехе. Пострадавших нет. Подробнее читайте в материале Правда. ру.

Фото: 65. mchs.gov.ru