Уголовницы отобрали у пожилой женщины пакеты с едой

Жительница Анжеро-Судженска Кемеровской области обратилась в полицию с заявлением о грабеже в отношении ее соседки. Женщина рассказала, что её 80-летнюю знакомую обокрали две женщины. Примечательно, что преступницы завладели двумя пакетами продуктов на сумму около двух тысяч рублей.

Правоохранители установили, что преступницы ожидали жертву возле подъезда. Когда 80-летняя бабушка подошла к дому, они предложили ей помочь донести сумки до квартиры. Стоило им зайти в подъезд, как женщины начали силой забирать сумки у бабушки. Одна из преступниц толкнула жертву. Мошенницам удалось скрыться с места преступления и забрать с собой украденное.

Сотрудники полиции идентифицировали преступниц и задержали их. Ими оказались ранее судимые 50-летние женщины. Против них возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Они вновь могут отправиться за решетку, но теперь на семь лет.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как родственники похитили у старушки из Казани все продовольственные припасы на зиму.

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