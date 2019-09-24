Житель поселка Мирный два раза звонил в полицию и сообщал о якобы готовящихся им взрывах.
Об этом "РИА Новости" сообщили в УМВД РФ Томской области.
Первый раз 57-летний мужчина позвонил в августе текущего года. Когда стражи правопорядка приехали на вызов, житель Мирного показал им вместо обещанной по телефону боевой гранаты мертвого голубя.
Второй раз подозреваемый позвонил в полицию в сентябре. Когда полицейские приехали на вызов, мужчина показал им вместо обещанных по телефону гранат три груши.
Оба раза горе-подрывник находился в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении неугомонного жителя Томской области возбуждено два уголовных дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Сотрудником правоохранительных органов мужчина признался, что хотел привлечь к себе внимание.
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