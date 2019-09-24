Под Томском мужчина угрожал устроить теракты с помощью груш и голубя

Житель поселка Мирный два раза звонил в полицию и сообщал о якобы готовящихся им взрывах.

Об этом "РИА Новости" сообщили в УМВД РФ Томской области.

Первый раз 57-летний мужчина позвонил в августе текущего года. Когда стражи правопорядка приехали на вызов, житель Мирного показал им вместо обещанной по телефону боевой гранаты мертвого голубя.

Второй раз подозреваемый позвонил в полицию в сентябре. Когда полицейские приехали на вызов, мужчина показал им вместо обещанных по телефону гранат три груши.

Оба раза горе-подрывник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении неугомонного жителя Томской области возбуждено два уголовных дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Сотрудником правоохранительных органов мужчина признался, что хотел привлечь к себе внимание.