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Жительница Ивановской области нанесла телесные повреждения мужу ложкой

Происшествия print

В Ивановской области женщина ударила мужа металлической ложкой.

Об этом, ссылаясь на региональное управление МВД, сообщают "РИА Новости".

36-летний мужчина, согласно предоставленной информации, сам обратился в местный отдел полиции. Там потерпевший рассказал, что они с супругой поссорились в ходе распития спиртных напитков.

Тогда-то обозленная 31-летняя женщина и ударила суженого ложкой по голове.

В полиции отметили, что она принесла ему "телесные повреждения".

Темы муж жена семья драка ложка полиция ивановск потасовка
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