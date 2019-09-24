Жительница Ивановской области нанесла телесные повреждения мужу ложкой

В Ивановской области женщина ударила мужа металлической ложкой.

Об этом, ссылаясь на региональное управление МВД, сообщают "РИА Новости".

36-летний мужчина, согласно предоставленной информации, сам обратился в местный отдел полиции. Там потерпевший рассказал, что они с супругой поссорились в ходе распития спиртных напитков.

Тогда-то обозленная 31-летняя женщина и ударила суженого ложкой по голове.

В полиции отметили, что она принесла ему "телесные повреждения".