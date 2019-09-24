В Красноярском крае во время сбора кедровых шишек пропала семья из четырех человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону, передает ТАСС.
Согласно предоставленной информации, жители Красноярского края — 49-летний мужчина и 46-летняя женщина, а также двое их детей 1999 и 2008 годов рождения — отправились в лес за шишками на выходных и до сих пор не вернулись.
В настоящий момент стражи правопорядка и волонтеры пытаются установить точно место пропажи заблудших.
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