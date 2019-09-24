Авиалесоохрана: площадь лесных пожаров увеличилась

Площадь пожаров в России возросла за минувшие сутки до 81 гектара, говорится в сообщении федеральной Авиалесоохраны.
Днем ранее сообщалось, что в России активно тушили семь лесных пожаров на площади 17 гектаров.
"На 00.00 мск 24 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действовало 9 лесных пожаров на площади 81 гектар, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.
Согласно данным, самые крупные пожары - в Томской области, там горит 51 гектар.
При этом, по информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки были ликвидированы 17 лесных пожаров на площади 128 гектаров.
На тушении лесных пожаров задействовано 259 человек, 101 единица техники, 22 воздушных судна проводят мониторинг.
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Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"
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