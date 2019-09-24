Сильное землетрясение произошло на Камчатке

У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом во вторник, 24 сентября, информирует Камчатский филиал федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН".

Сейсмособытие произошло в Тихом океане на востоке Камчатки. Подземный толчок произошёл на глубине 14 километров, на расстоянии 142-х километров юго-восточнее Петропавловска-Камчатского городского округа.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», очаг землетрясения залегал на глубине 19,2 км под морским дном. В отдельных районах краевой столицы жители ощущали толчки силой до 2 баллов.

«На обследование зданий отправились оперативные группы местного пожарно-спасательного гарнизона. Их задача - выяснить, имеются ли повреждения в зданиях социально-значимых и потенциально опасных объектов, а также в жилых домах», - сказали в ГУ МЧЧС России по Камчатскому краю.

Позже пресс-служба ведомства распространила сообщение, что в результате землетрясения никто не пострадал, здания не повреждены.

Фото: 41.mchs.gov.ru