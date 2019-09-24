С горящей плавбазы в Сахалинской области эвакуированы 363 человека

Как сообщает Управление МСЧ по Сахалинской области, закончена эвакуация экипажа загоревшейся 23 сентября плавучей базы «Петр Житников». Владелец судна - "Дальморепродукт".

Спасенные 363 человека из 419 находившихся на борту доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Информации о погибших и пострадавших нет.

56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и обеспечения живучести судна.

Плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп (Сахалинская область). На «Петре Житникове» пожар возник в консервном цехе. Капитан судна запросил эвакуацию.

Из порта г. Корсакова вышло спасательное судно «Атлас». От о. Уруп выдвинулось спасательное судно «Преданный», а с о. Шикотан вышел пограничный сторожевой корабль, - сообщает пресс-служба сахалинского МЧС.

На данный момент (10 часов утра по местному времени) эвакуация экипажа окончена. В настоящее время проводится проливка внутренних переборок судна для охлаждения смежных помещений. Тушение ведется силами экипажа. Электропитание не нарушено. Привлечение вертолета для эвакуационных мероприятий не предоставляется возможным из-за неблагоприятных погодных условий.

Фото: 65.mchs.gov.ru