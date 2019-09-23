Пьяный пенсионер выломал ворота у здания правительства в Челябинске

Пенсионер из Челябинской области выломал ворота в чугунной ограде у здания регионального правительства. Его арестовали на трое суток за хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел днем в субботу, 21 сентября. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выломал ворота чугунного ограждения вокруг здания правительства. Нарушителем общественного порядка оказался 62-летний местный житель, который был изрядно пьян.

"Выломав ворота, он никуда не пытался скрыться, прибывший наряд застал его на месте происшествия. Полицейским он пояснил, что ему не нравится, что от людей отгораживаются забором", - пояснил собеседник агентства "Интерфакс".

Мужчину задержали, в его отношении возбудили административное дело по статье "Мелкое хулиганство". Суд назначил ему наказание в виде трех суток ареста. В полиции также намерены выяснить, как пенсионеру удалось совершить противоправное действие на объекте, который находится под круглосуточной охраной.

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