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В Саратове подросток убил подругу из-за отказа вернуть долг

Происшествия print

В Саратове подросток убил 18-летнюю девушку из-за того, что она отказалась вернуть ему долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России. 

Следователи выяснили, что подозреваемый и убитая были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. В июле юноша одолжил подруге деньги. Спустя некоторое время он потребовал вернуть ему деньги, но девушка этого так и не сделала. 

Вечером 20 сентября подросток подкараулил девушку в ее подъезде и нанес ей около 50 ножевых ударов. От полученных ранений она скончалась на месте. В настоящее время юноша задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело. 

Как уточняет агентство РИА"Новости" со ссылкой на собственный источник в силовых структурах области, задержанный полностью признал свою вину. Молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.

Темы долг саратов убийство подросток
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