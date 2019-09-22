В Саратове подросток убил 18-летнюю девушку из-за того, что она отказалась вернуть ему долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК России.
Следователи выяснили, что подозреваемый и убитая были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. В июле юноша одолжил подруге деньги. Спустя некоторое время он потребовал вернуть ему деньги, но девушка этого так и не сделала.
Вечером 20 сентября подросток подкараулил девушку в ее подъезде и нанес ей около 50 ножевых ударов. От полученных ранений она скончалась на месте. В настоящее время юноша задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело.
Как уточняет агентство РИА"Новости" со ссылкой на собственный источник в силовых структурах области, задержанный полностью признал свою вину. Молодой человек является студентом Саратовской государственной юридической академии.
Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк передают друг другу обнадеживающую информацию о состоянии ее здоровья, ссылаясь на пиар-директора актрисы.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Почему история СССР не закончилась, решения о его ликвидации юридически ничтожны и подлежат отмене? Возможно ли спустя 30 лет восстановить Советский Союза? Обо всем этом и многом другом в главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал депутат Государственной Думы Евгений Федоров.