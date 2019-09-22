В Омске троих мужчин госпитализировали после стрельбы у кафе

В Омске троих местных жителей госпитализировали с огнестрельными ранениями после конфликта с неизвестными возле местного кафе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

"Сегодня около 01:00 (22:00 по московскому времени) в медицинское учреждение доставлены трое жителей Омска с огнестрельными ранениями", - отмечается в сообщении полиции.

По предварительной информации, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 22 сентября, рядом с кафе, расположенным на улице Окружная дорога. Между пострадавшими и двумя неизвестными случился конфликт, который в итоге закончился стрельбой.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена проверка.