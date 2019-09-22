Ранившего двух российских военных жителя Таджикистана задержали

Жителя Таджикистана, напавшего на российских военнослужащих, задержали. Сейчас он находится под следствием. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД страны Умарджон Эмомали.

"Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием", - сказал он.

Представитель МВД Таджикистана добавил, что обвиняемый страдает психическим расстройством и находится на учете областной психиатрической больницы.

Накануне двое военнослужащих 201-й российской военной базы в городе Бохтар получили ранения в результате нападения местного жителя. Пострадавшие были госпитализированы в Душанбе, их состояние удовлетворительное.