Жителя Таджикистана, напавшего на российских военнослужащих, задержали. Сейчас он находится под следствием. Об этом сообщил начальник пресс-службы МВД страны Умарджон Эмомали.
"Местный житель, обвиняемый в нанесении травм двум российским военнослужащим 201-й российской военной базы, расположенной в городе Бохтар Хатлонской области Таджикистана, задержан и находится под следствием", - сказал он.
Представитель МВД Таджикистана добавил, что обвиняемый страдает психическим расстройством и находится на учете областной психиатрической больницы.
Накануне двое военнослужащих 201-й российской военной базы в городе Бохтар получили ранения в результате нападения местного жителя. Пострадавшие были госпитализированы в Душанбе, их состояние удовлетворительное.
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