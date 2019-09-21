В Башкирии девочку с родовой травмой не взяли в детсад из-за внешности

Прокуратура Башкирии проверит отказ принять в детский сад двухлетнюю девочку с родовой травмой.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предоставленной информации, девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не дали путевку в детсад из-за того, что она якобы "будет пугать" детей.

Хоть благотворительные фонды Башкирии и Совет по правам человека и помогли попасть ребенку в детский сад, местная прокуратура историей все же заинтересовалась.