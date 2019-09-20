Российских туристов в Турции облили горячим маслом

В одном из отелей турецкого поселка Кестель на финальном ужине повар допустил фатальную ошибку. Он случайно облил зрителей своего кулинарного шоу горячим маслом. Среди пострадавших оказались российские туристы, а также их дети. Пострадали два мальчика из Екатеринбурга.

"Это был ад, дети кричали и заживо горели. Наши туристы просто снимали весь этот кошмар на телефон. Нам бросились помогать немцы и голландцы", - рассказал отец пострадавших детей.

По его словам, оба мальчика сейчас находятся в реанимации. У одного обоженно 27% кожи, у другого - чуть меньше.