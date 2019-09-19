Дворец-усадьбу XVII века во Франции ограбили на 2 миллиона евро

Во Франции преступники ограбили владельцев усадьбы-дворца Во-ле-Виконт.

Об этом сообщает французское издание Le Parisien.

На публикацию обращает внимание информационный портал газеты "Известия".

Как сообщает Le Parisien, усадьбу-дворец, расположенную неподалеку от Парижа, ограбили на сумму около 2 миллионов евро.

Согласно предоставленной информации, в Во-ле-Виконт ворвались шестеро человек в масках. Они связали хозяев особняка, а затем вынесли из дворца все, что, на их взгляд, плохо лежало.

Владельцам удалось освободиться и вызвать полицию. В данный момент французские стражи правопорядка занимаются расследованием дерзкого преступления.

Отметим, что усадьба Во-ле-Виконт была построена в далеком XVII веке. На сегодняшний день она является собственностью графов Вогюэ — именитого старинного французского рода.