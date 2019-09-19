В Бурятии полиция задержала идущего "изгнать Путина" якутского шамана

Сегодня утром, 19 сентября, на границе Бурятии с Иркутской областью был задержан Александр Габышев — шаман из Якутии, который идет в Москву "изгонять Путина".

Об этом сообщает российское интернет-издание Znak. com.

По словам тех, кто сопровождал шамана, приехали два автобуса с полицией. Стражи правопорядка скрутили Александра Габышева и увезли в сторону Улан-Удэ, столицы республики Бурятия.

Ранее на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь местные шаманы. Позже, возле Улан-Удэ, полицейские отняли у колдуна два обозных автомобиля и задержали двух его сторонников.

Напомним, что Александр Габышев отправился пешком из Якутска в Москву в марте текущего года. Шаман собирается "изгнать" действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, которого считает демоном.

Telegram-канал "Эшник" пишет:

"Шаман не совсем здоровый человек. По слухам, он лечился, да не долечился. Поначалу его состояние не сильно бросалось в глаза, а сейчас уже всем очевидно", — сообщает один из его сторонников.

"Деньги присылают. Но средства тратятся нецелесообразно. Например, команда шамана купила машину, хотя журналистам сказали, что автомобиль им подарили. Знаю, что средства уходили на погашение автомобильных штрафов. Как-то за один день накопилось штрафов на 9 тысяч рублей. Однажды со счета исчезли 10 800 рублей. Выяснилось, что эти средства тратились на порноигры", — делится он.