Боевики, которых сотрудники ФСБ ликвидировали в Кабардино-Балкарии, планировали совершить теракты. Их целью могли стать объекты в республике или соседних регионах.
"Обнаруженное на месте самодельное взрывное устройство позволяет говорить о том, что боевики готовились к самым радикальным действиям, Скорее всего, к теракту на территории республики или в соседних субъектах", - сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова своего источника в силовых ведомствах.
Ранее стало известно, что утром в среду, 18 сентября, в городе Чегема был введен режим контртеррористической операции. Силовики обнаружили двух боевиков в частном доме, предложили им сдаться. В ответ злоумышленники открыли огонь, но в ходе боя были убиты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.