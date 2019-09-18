На месте ликвидации двух боевиков в КБР обнаружили взрывчатку

Боевики, которых сотрудники ФСБ ликвидировали в Кабардино-Балкарии, планировали совершить теракты. Их целью могли стать объекты в республике или соседних регионах.

"Обнаруженное на месте самодельное взрывное устройство позволяет говорить о том, что боевики готовились к самым радикальным действиям, Скорее всего, к теракту на территории республики или в соседних субъектах", - сообщает "Российская газета" со ссылкой на слова своего источника в силовых ведомствах.

Ранее стало известно, что утром в среду, 18 сентября, в городе Чегема был введен режим контртеррористической операции. Силовики обнаружили двух боевиков в частном доме, предложили им сдаться. В ответ злоумышленники открыли огонь, но в ходе боя были убиты.