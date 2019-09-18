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Один человек пострадал в результате обрушения моста в Псковской области

Происшествия print

В Себежском районе Псковской области частично обрушились две части автомобильного моста через реку Неведрянка.

По данным регионально МЧС, один человек пострадал во время обрушения. В момент аварии он ехал по мосту на автомобиле "Нива". Пострадавший был доставлен в Великолукскую больницу.

Сегодня, 18 сентября, на участке установят информационные щиты и дорожные знаки. Объезд будет осуществляться через посёлок Идрица. «На транспортную доступность Идрицы это происшествие не повлияет», - заявили в администрации Псковской области.

Обрушившийся мост находится на региональной дороге Толкачево - Себеж - Заситино. Он был построен в 1962 году и находился в неудовлетворительном состоянии. В 2015 году проводились его диагностические исследования,после чего было введено ограничение грузоподъёмности моста. 

Пресс-служба Псковского регионального правительства сообщает, что по решению Губернатора в ближайшее время в оперативном порядке будет подготовлена проектно-сметная документация по восстановлению моста, а необходимые строительно-монтажные работы проведут в 2020 году, как только позволят погодные условия. Ранее срок подготовки ПСД стоял в плане на 2020-й год, а капитальный ремонт - на 2021 год.

 

 Фото: пресс-служба МЧС Псков

 

 

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Темы мост обрушение пострадал человек псковская область
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