Житель села Черный Отрог Оренбургской области Роман Чиквиладзе утверждает, что сотрудник полиции допрашивал его и его брата при помощи электрошока.
Об этом сообщает интернет-издание "Ридус".
Согласно предоставленной информации, отец заподозрил Романа и его сводного брата Валерия в краже пяти тысяч рублей и обратился за помощью к полицейским. Местный страж правопорядка привез Романа на допрос. Тот на все вопросы сотрудника правоохранительных органов отвечал, что ничего не знает.
Тогда, сообщает "Ридус", полицейский обратился за помощью к коллеге из Саракташа — административного центра Саракташского района Оренбургской области.
Сотрудники полиции привязали Романа Чиквиладзе к стулу и ударили электрошокером в пах. Затем привезли его брата Валерия и подвергли его таким же пытками.
Чтобы прекратить мучения, Роман Чиквиладзе взял вину на себя.
После этого Роман несколько дней прятался в доме своего дяди в соседней деревне. Затем, найдя в себе силы, молодой человек все-таки поехал в Саракташ, чтобы пройти обследование в районной больнице.
На выходе из медицинского учреждения Роман встретил пытавшего его полицейского. Тот отобрал у него медицинские документы, но затем купил ему в качестве угощения два творожных сырка.
Согласно предоставленной информации, Роман Чиквиладзе обратился с жалобой в общественную организацию "Комитет против пыток". Следственный комитет Российской Федерации инициировал проверку по данному случаю.
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