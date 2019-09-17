Под Оренбургом полицейский накормил подозреваемого сырками после пыток

Житель села Черный Отрог Оренбургской области Роман Чиквиладзе утверждает, что сотрудник полиции допрашивал его и его брата при помощи электрошока.

Об этом сообщает интернет-издание "Ридус".

Согласно предоставленной информации, отец заподозрил Романа и его сводного брата Валерия в краже пяти тысяч рублей и обратился за помощью к полицейским. Местный страж правопорядка привез Романа на допрос. Тот на все вопросы сотрудника правоохранительных органов отвечал, что ничего не знает.

Тогда, сообщает "Ридус", полицейский обратился за помощью к коллеге из Саракташа — административного центра Саракташского района Оренбургской области.

Сотрудники полиции привязали Романа Чиквиладзе к стулу и ударили электрошокером в пах. Затем привезли его брата Валерия и подвергли его таким же пытками.

Чтобы прекратить мучения, Роман Чиквиладзе взял вину на себя.

После этого Роман несколько дней прятался в доме своего дяди в соседней деревне. Затем, найдя в себе силы, молодой человек все-таки поехал в Саракташ, чтобы пройти обследование в районной больнице.

На выходе из медицинского учреждения Роман встретил пытавшего его полицейского. Тот отобрал у него медицинские документы, но затем купил ему в качестве угощения два творожных сырка.

Согласно предоставленной информации, Роман Чиквиладзе обратился с жалобой в общественную организацию "Комитет против пыток". Следственный комитет Российской Федерации инициировал проверку по данному случаю.

Ранее сообщалось, что житель Ханты-Мансийского автономного округа превратил в курятник чужой гараж.

Читайте также:

Житель Ярославля украл и перетащил через реку автобусную остановку.