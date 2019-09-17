В ФСБ России сообщили о нападении экипажа северокорейской шхуны на российских пограничников в водах России в Японском море. По информации ведомства, трое российских пограничников получили травмы различной степени тяжести.
Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато. Пограничники России обнаружили две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством. Одна шхуна с экипажем 11 человек была задержана, экипаж второй шхуны (45 человек) оказали сопротивление.
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