Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников

В ФСБ России сообщили о нападении экипажа северокорейской шхуны на российских пограничников в водах России в Японском море. По информации ведомства, трое российских пограничников получили травмы различной степени тяжести.

Инцидент произошел в районе банки Кито-Ямато. Пограничники России обнаружили две северокорейские шхуны, которые занимались браконьерством. Одна шхуна с экипажем 11 человек была задержана, экипаж второй шхуны (45 человек) оказали сопротивление.