Падение телефона в ванну спровоцировало гибель девушки

В Кирово-Чепецке Кировской области умерла девушка из-за падения телефона в ванну. Инцидент произошел из-за зарядного устройства, девушка принимала ванну и одновременно заряжала телефон.

Когда телефон упал в воду, девушка моментально скончалась. Ее тело обнаружили родители. Сейчас следователи проводят проверку.