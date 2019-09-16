В центре вирусологии под Новосибирском произошел взрыв

В центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском произошел взрыв.

Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Как сообщает новостной портал NGS. Ru, в результате взрыва пострадал как минимум один человек.

В пресс-службе правительства Новосибирский области заявили, что "объемный" взрыв произошел во время строительных работ. Точная причина взрыва пока не установлена, отмечают власти, но угрозы биологической опасности нет.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работают сотрудники МЧС.