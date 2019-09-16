Властям Архангельска удалось найти похищенную на выходных деревянную фигуру, изображающую "смерть с косой".
В руках фигура держит знак ограничения скорости движения автомобилей 60 километрами в час.
Представитель мэрии Архангельска Ирина Буйновская рассказала агентству новостей РИА, что "смерть с косой" не простояла и суток.
Заявление в полицию писать не пришлось — фигура нашлась неподалеку, "за забором".
Вандалы немного повредили элемент сити-арта, но в ближайшее время фигуру отреставрируют и вновь поставят у дороги как напоминание любителям быстрой езды.
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