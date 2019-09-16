Житель Латвии погиб во время туристической поездки в Калининградскую область.
Гражданина постсоветской республики смыло волной с пирса в Зеленоградске, сообщает RuBaltic. Ru.
Об инциденте на своей личной странице в социальной сети Facebook написала местная жительница, свидетельница произошедшего. По ее словам, латыш погиб не сразу. Если бы экстренные службы приехали быстрее, туриста можно было бы спасти, считает женщина.
"Человек выбился из сил и погиб, он просто стал как тряпочка на волнах", — написала жительница Зеленоградска.
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