В Южно-Сахалинске 23-летнего росгвардейца убили за замечание о курении

В Южно-Сахалинске 23-летнего сотрудника Росгвардии убили после замечания о курении.

Об этом агентству новостей РИА сообщила пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.

Во внерабочее время молодой человек сделал прохожему замечание за курение в общественном месте. Между неравнодушным сотрудником и мужчиной завязалась потасовка, в ходе которой последний нанес стражу правопорядка несколько ножевых ранений.

Сообщается, что сотрудник Росгвардии скончался по пути в больницу.

Подозреваемый в убийстве — 51-летний ранее судимый житель Южно-Сахалинска.