В Южно-Сахалинске 23-летнего сотрудника Росгвардии убили после замечания о курении.
Об этом агентству новостей РИА сообщила пресс-секретарь управления Росгвардии по Сахалинской области Елена Таратутина.
Во внерабочее время молодой человек сделал прохожему замечание за курение в общественном месте. Между неравнодушным сотрудником и мужчиной завязалась потасовка, в ходе которой последний нанес стражу правопорядка несколько ножевых ранений.
Сообщается, что сотрудник Росгвардии скончался по пути в больницу.
Подозреваемый в убийстве — 51-летний ранее судимый житель Южно-Сахалинска.
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