Жительница Китая устроила скандал и покусала одну из бортпроводниц на борту летевшего из Афин в Пекин самолета.
Об этом, ссылаясь на Beijing News, сообщает агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, китаянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сначала женщина начала спорить и ругаться с другими пассажирами, а после покусала одну из бортпроводниц, которая безуспешно пыталась разрядить скандал.
После того, как пассажирский лайнер приземлился в столице Китайской народной республики, женщину задержали полицейские.
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