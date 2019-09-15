Пьяная китаянка покусала стюардессу на борту летящего в Пекин самолета

Жительница Китая устроила скандал и покусала одну из бортпроводниц на борту летевшего из Афин в Пекин самолета.

Об этом, ссылаясь на Beijing News, сообщает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, китаянка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Сначала женщина начала спорить и ругаться с другими пассажирами, а после покусала одну из бортпроводниц, которая безуспешно пыталась разрядить скандал.

После того, как пассажирский лайнер приземлился в столице Китайской народной республики, женщину задержали полицейские.