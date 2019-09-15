В Армении на туристов из Польши напал медведь.
Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел вчера, 14 сентября. Обратившаяся в МЧС Армении полячка рассказала, что дикий зверь ранил ее спутника, с которым они совершали восхождение на один из горных массивов постсоветской республики.
На место происшествия вылетел вертолет с медиками. Спасти мужчину не удалось.
Согласно предоставленной информации, медведь напал на поляка после того, как тот попытался защитить от нападения зверя свою возлюбленную.
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