В горах Армении медведь убил пытавшегося защитить невесту поляка

В Армении на туристов из Польши напал медведь.

Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел вчера, 14 сентября. Обратившаяся в МЧС Армении полячка рассказала, что дикий зверь ранил ее спутника, с которым они совершали восхождение на один из горных массивов постсоветской республики.

На место происшествия вылетел вертолет с медиками. Спасти мужчину не удалось.

Согласно предоставленной информации, медведь напал на поляка после того, как тот попытался защитить от нападения зверя свою возлюбленную.