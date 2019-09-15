17-летняя жительница Салавата подозревается в убийстве 7-летней сестры.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, сообщает ТАСС.
Согласно предоставленной информации, девушка решила успокоить младшую сестру, которая якобы мешала ей выполнять домашнее задание. Подозреваемая завела маленькую девочку в баню и засунула ее голову в таз с водой.
В результате этого ребенок захлебнулся и умер.
Уголовное дело возбуждено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").
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