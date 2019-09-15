В Башкирии девушка убила мешавшую ей делать уроки младшую сестру

17-летняя жительница Салавата подозревается в убийстве 7-летней сестры.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, сообщает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, девушка решила успокоить младшую сестру, которая якобы мешала ей выполнять домашнее задание. Подозреваемая завела маленькую девочку в баню и засунула ее голову в таз с водой.

В результате этого ребенок захлебнулся и умер.

Уголовное дело возбуждено по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего").