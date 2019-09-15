Двенадцать человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси и последующего за ним пожара в жилом доме в городе Ангарске Иркутской области.
Об этом, ссылаясь на экстренные службы региона, сообщает агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, среди пострадавших — шестеро детей.
После взрыва газовоздушной смеси пожар распространился сразу на две квартиры, а общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров.
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