Шестеро детей пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме Ангарска

Двенадцать человек пострадали в результате взрыва газовоздушной смеси и последующего за ним пожара в жилом доме в городе Ангарске Иркутской области.

Об этом, ссылаясь на экстренные службы региона, сообщает агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, среди пострадавших — шестеро детей.

После взрыва газовоздушной смеси пожар распространился сразу на две квартиры, а общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров.