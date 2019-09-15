Житель Воронежской области избил знакомого деревяшкой и вызвал полицию

Житель Воронежской области до смерти избил своего знакомого деревянным бруском.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Следственного Комитета Российской Федерации по региону, сообщают местные средства массовой информации.

Согласно предоставленной информации, в ходе распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора. 51-летний хозяин дома избил 46-летнего гостя брусом, а позже сам же и вызвал полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в июле текущего года. Избитый брусом мужчина скончался в больнице от полученных травам несколько недель тому назад.