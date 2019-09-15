В Ленинградской области в результате ДТП погиб 73-летний художник-постановщик сериала "Убойная сила" Валерий Боковенко.
Об этом, ссылаясь на средства массовой информации Санкт-Петербурга, сообщает агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, авария произошла на 124-м километре трассы "Кемполово — Выра — Тосно — Шапки". Автомобиль Mazda, за рулем которого находился и находился Валерий Боковенко, вылетел на встречную полосу.
Водитель автомобиля Honda, с которым столкнулась Mazda, находится в тяжелом состоянии.
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