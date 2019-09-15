В Оймяконском улусе в Якутии на связь перестал выходить вертолет Eurocopter.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Главного управления МЧС России по Республике Саха, сообщает агентство новостей РИА.
На борту вертолета находились три человека. Eurocopter перевозил ранее заготовленную рыбу.
В ведомстве отметили, что аварийный маяк вертолета не срабатывал.
В данный момент организован поиск пропавшего вертолета с воздуха.
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