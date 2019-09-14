В Крыму на дереве нашли бомбу, которая висела там со времен ВОВ

На Крымском полуострове недалеко от села Бондаренкова сотрудники МЧС обнаружили авиационную бомбу SD-1 весом один килограмм. После обнаружения уникальной находки, спасатели решили обследовать ближайшую территорию и обнаружили еще два боеприпаса времен Великой Отечественной войны.

Авиабомбы SD-1 (1 килограмм), AO-2,5 (2,5 килограмма) и АО-20 (20 килограммов) вывезли на полигон и уничтожили. Примечательно, что снаряд SD-1 десятки лет провисел на дереве и не сдетонировал.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что житель деревни Коряково в Костромской области нашел в своем дворе пять боевых гранат. Мужчина обнаружил гранаты во время очередной ежегодной весенней уборки на своей придомовой территории. Житель Костромской области незамедлительно обратился в полицию, а полицейские уже сообщили о необычной находке в Росгвардию.

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