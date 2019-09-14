Местные СМИ сообщают о дорожно-транспортном происшествии под Ярославлем. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, 20 человек пострадали, 9 человек погибли.
Водители транспортных средств скончались от полученных травм. Очевидцы сообщают, что среди пострадавших есть ребенок. На месте происшествия работают медики и правоохранители.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Подмосковье. в районе поселка Медвежьи Озера автобус Mersedes, направлявшийся из Фряново в Москву, выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с неожиданно появившемся перед ним автомобилем.
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