При столкновении автобуса и грузовика под Ярославлем погибли 9 человек

Местные СМИ сообщают о дорожно-транспортном происшествии под Ярославлем. Пассажирский автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. По предварительным данным, 20 человек пострадали, 9 человек погибли.

Водители транспортных средств скончались от полученных травм. Очевидцы сообщают, что среди пострадавших есть ребенок. На месте происшествия работают медики и правоохранители.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о столкновении пассажирского автобуса с грузовиком в Подмосковье. в районе поселка Медвежьи Озера автобус Mersedes, направлявшийся из Фряново в Москву, выехал на полосу встречного движения, чтобы избежать столкновения с неожиданно появившемся перед ним автомобилем.

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