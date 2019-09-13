В музее Франции мужчина порезал ножом картину известного художника

Посетитель Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже порезал ножом картину французского художника Даниеля Бюрена.

О происшествии пишет издание Le Parisien, сообщает ТАСС.

Мужчина несколько раз полоснул по дорогостоящей картине ножом. Примечательно, что задержанный не смог дать никакого объяснения своему поступку.

Даниель Бюрен — популярный французский художник-концептуалист, работы которого высоко ценятся на рынке произведений современного искусства. В 2016 году, например, одна из его картин была продана за 1,2 миллиона евро.

Многие картины Бюрена отмечает ТАСС, представляют собой чередование вертикальных полос равной ширины и двух выбранных им цветов.