Посетитель Центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду в Париже порезал ножом картину французского художника Даниеля Бюрена.
О происшествии пишет издание Le Parisien, сообщает ТАСС.
Мужчина несколько раз полоснул по дорогостоящей картине ножом. Примечательно, что задержанный не смог дать никакого объяснения своему поступку.
Даниель Бюрен — популярный французский художник-концептуалист, работы которого высоко ценятся на рынке произведений современного искусства. В 2016 году, например, одна из его картин была продана за 1,2 миллиона евро.
Многие картины Бюрена отмечает ТАСС, представляют собой чередование вертикальных полос равной ширины и двух выбранных им цветов.
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