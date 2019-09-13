Жители многих населенных пунктов Республики Алтай сегодня утром ощутили мощный подземный толчок.
Об этом сообщают местные средства массовой информации.
В Горно-Алтайске, например, сообщает агентство "Новости Горного Алтая", в многоэтажных панельных домах качалась мебель.
Как заявили в Единой геофизической службе РАН, магнитуда землетрясения составила по меньшей мере 5,3 балла по шкале Рихтера.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.