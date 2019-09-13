Житель Подмосковья купил хлеб с губкой внутри

Житель города Чехов в Подмосковье обнаружил губку для мытья посуды в хлебном мякише.

Об этом, ссылаясь на местные средства массовой информации, сообщает агентство новостей РИА.

Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", мужчина сразу же поехал обратно в магазин. Там ему вернули деньги. Затем житель Чехова написал жалобу в компанию, которая выпекла хлеб, и потребовал разъяснений.

В компании мужчине пообещали, что по данному факту будет проведена служебная проверка.