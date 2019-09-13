Житель города Чехов в Подмосковье обнаружил губку для мытья посуды в хлебном мякише.
Об этом, ссылаясь на местные средства массовой информации, сообщает агентство новостей РИА.
Как пишет сайт "Подмосковье сегодня", мужчина сразу же поехал обратно в магазин. Там ему вернули деньги. Затем житель Чехова написал жалобу в компанию, которая выпекла хлеб, и потребовал разъяснений.
В компании мужчине пообещали, что по данному факту будет проведена служебная проверка.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.