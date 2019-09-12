Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" по факту пищевого отравления 15 человек", - отмечается в сообщении ведомства.
Все отравившиеся приобрели шаурму в киоске на одной из остановок Уфы. В настоящее время следователи проверяют основания для работы этой точки общепита. Госпитализация потребовалась 14 пострадавшим, среди них пятеро детей. В тяжелом состоянии находятся четверо детей и один взрослый.
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