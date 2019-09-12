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Следователи возбудили дело после отравления 15 человек шаурмой в Уфе

Происшествия print

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления шаурмой в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России. 

"Возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" по факту пищевого отравления 15 человек", - отмечается в сообщении ведомства. 

Все отравившиеся приобрели шаурму в киоске на одной из остановок Уфы. В настоящее время следователи проверяют основания для работы этой точки общепита. Госпитализация потребовалась 14 пострадавшим, среди них пятеро детей. В тяжелом состоянии находятся четверо детей и один взрослый.

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Темы уфа шаурма отравление следователи уголовное дело
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