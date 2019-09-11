Информация ряда СМИ об аварийной посадке самолета МиГ-31БМ в Перми не подтвердилась.
В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что он штатно приземлился на аэродроме базирования.
Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. При осмотре после посадки у него обнаружили неисправность. К настоящему моменту ее уже устранили.
В ЦВО добавили, что машшина и экипаж готовы к выполнению своих задач.
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