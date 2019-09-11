Информация об аварийной посадке МиГ-31 в Перми не подтвердилась

Информация ряда СМИ об аварийной посадке самолета МиГ-31БМ в Перми не подтвердилась.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что он штатно приземлился на аэродроме базирования.

Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет. При осмотре после посадки у него обнаружили неисправность. К настоящему моменту ее уже устранили.

В ЦВО добавили, что машшина и экипаж готовы к выполнению своих задач.