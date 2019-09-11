Нападение на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями

Полиция опровергла сообщения о вооруженном нападении на подмосковных инкассаторов и хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в Подмосковье неизвестные напали на инкассаторов и похитили 15 миллионов рублей, затем они скрылись на автомобиле BMW.

В полиции подчеркнули, что эти сообщения не соответствуют действительности, поскольку в Щелковском районе Московской области проводятся учения.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Росгвардия предлагает наложить запрет на раскрытие сведений о своих бойцах. Известно, что в ведомстве предложили запретить журналистам распространять данные о служащих ведомства и членах их семей. Предложение рассматривалось на заседании комиссии по свободе информации и прав журналистов при СПЧ.

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