Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В Ираке в давке на мусульманском празднике погиб как минимум 31 человек

Происшествия print

В городе Кербела, Ирак, в результате массовой давки погиб по меньшей мере 31 человек.

Об этом, ссылаясь на арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya, сообщает ТАСС.

Порядка сотни человек пострадали, пишут авторы материала.

В городе, согласно предоставленной информации, проходил мусульманский праздник.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы ирак давка ислам трагедия праздник
Обсудить
Актуальная аналитика
Недвижимость
Затопили соседей снизу: что делать, как оценить ущерб?
Финансы
Россия избавилась от угрозы дефолта и шантажа финансовыми санкциями
Здоровье и профилактика
Недостаток сна может повредить мозг и повлиять на продолжительность жизни
Новости Все >
Грузии предложили подумать о членстве в НАТО без Абхазии и Южной Осетии
Украина избавляется от копеек
Сборная России показала, что осталось за кадром матча с Казахстаном
В Ираке в давке на мусульманском празднике погиб как минимум 31 человек
ЦБ обвинил "крупных участников рынка" в августовском обвале рубля
Медведев оценил развитие российско-европейских отношений
Аргентина вышла в полуфинал Кубка мира, обыграв Сербию
Эрдоган: Турция больше не сможет принимать у себя беженцев из Сирии
Несанкционированная прослушка депутатов Рады может стать законной
Житель Калининградской области отправлял покупателям пустые коробки
Последние материалы
Аргентина вышла в полуфинал Кубка мира, обыграв Сербию
Эрдоган: Турция больше не сможет принимать у себя беженцев из Сирии
Несанкционированная прослушка депутатов Рады может стать законной
Житель Калининградской области отправлял покупателям пустые коробки
ЦБ планирует существенно ограничить круг потенциальных заемщиков
Александр Емельяненко объявил о создании нового вида единоборств
В Узбекистане роженица выбросила из окна роддома двух малышей
Черчесов прокомментировал освобождение Кокорина и Мамаева
Андрей Симановский влюбил в себя родной Екатеринбург
Россия избавилась от угрозы дефолта и шантажа финансовыми санкциями
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми

Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?

20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Единоборства. Новости и обзоры
Нурмагомедов победил Пуарье. Полное видео боя
Общество
Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России

По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.

Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Общество
Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"
Новости Украины
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Мир. Новости мира
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Изобретения
Секрет телепортации раскрыт?

В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!

Секрет телепортации раскрыт?
"Легкие планеты" находятся в океане
Природа
"Легкие планеты" находятся в океане
Житейские истории
20 правил, как сохранить и улучшить отношения с любимыми
Ваше здоровье
Грецкий орех как "праздник" для мозга и поддержка для иммунитета
Игорь Буккер Археологи исследуют могилы гуннов в Монголии Игорь Буккер Василий Амирджанов Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист? Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 10 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Миллионы уволенных россиян заменят мигранты и роботы
Черчесов поставил оценку сборной России
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Миронов: людям надо вернуть долги по вкладам, сгоревшим в 1992-м
Миронов: людям надо вернуть долги по вкладам, сгоревшим в 1992-м
Новую власть Украины "набирали по интернету"
Новую власть Украины "набирали по интернету"
Итоги обмена: Россия воюет, а Сенцов не террорист?
Фергюсон рассказал о стычке с Нурмагомедовым в гостинице
Жириновский предложил на время отменить платежи за "коммуналку"
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом
Опрос показал реальное отношение россян к ЕГЭ
История и современность
Восстание сипаев: Британия получила контроль над Индией
Восстание сипаев: Британия получила контроль над Индией
Первая электрическая железная дорога, лампа для накаливания и телеграф - изобретения 19 века
Первая электрическая железная дорога, лампа для накаливания и телеграф - изобретения 19 века
Минобороны: сообщение об авиаударе российских ВКС в Сирии - фейк
Минобороны: сообщение об авиаударе российских ВКС в Сирии - фейк
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Агентом ЦРУ в госструктурах России может стать каждый
Северная Корея в восьмой раз за полтора месяца провела испытания ракет
Северная Корея в восьмой раз за полтора месяца провела испытания ракет
Вашингтон введёт санкции против Турции за покупку С-400 у России
Вашингтон введёт санкции против Турции за покупку С-400 у России
Заговор царевичей: как пытались восстановить независимость Грузии от Российской империи
Заговор царевичей: как пытались восстановить независимость Грузии от Российской империи
Тайна гибели линкора "Лефорт": одна из крупнейших катастроф русского флота
Тайна гибели линкора "Лефорт": одна из крупнейших катастроф русского флота
У России не осталось чистого госдолга
У России не осталось чистого госдолга
Украина решает, что сделать с Донбассом
Украина решает, что сделать с Донбассом
Фотогалереи
Авто для "дяди Стёпы" 5 Фото Авто для "дяди Стёпы"
Фигурки, вырезанные скальпелем 5 Фото Фигурки, вырезанные скальпелем
Как кошка с собакой... 10 Фото Как кошка с собакой...
Что натворил массовый туризм 10 Фото Что натворил массовый туризм
Ловись, крокодил, большой и маленький! 7 Фото Ловись, крокодил, большой и маленький!
Домашнее
Лечение бронхоэктатической болезни легких: от дыхательной техники до хирургии
Яд скорпиона-смертника призван спасать жизнь раковых больных
Правила выхаживания недоношенного малыша
Процедура Уиппла и другие методы лечения рака поджелудочной железы
Терапия опиоидами во время беременности в будущем не вредит новорожденным
Чесночно-луковая ингаляция, горчица и другие народные средства против насморка
Как выбрать ванночку для крохи: 6 изделий для удобного купания
Семейный гороскоп на 9-15 сентября: у Весов счастье и гармония, у Стрельцов развод
В Архангельске врачи пожаловались на гнилые матрасы в комнате отдыха
В Архангельске врачи пожаловались на гнилые матрасы в комнате отдыха
У Ким Кардашьян подозревают красную волчанку
У Ким Кардашьян подозревают красную волчанку
Причины женского одиночества
Причины женского одиночества
Ученые назвали болезни вегетарианцев
Ученые назвали болезни вегетарианцев
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Пользователи поставили миллион дизлайков клипу Тимати и Гуфа о Москве
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Директор Димы Билана дал комментарий по скандалу в Самаре
Отличительные признаки идеального мужчины
Отличительные признаки идеального мужчины
10 летних платьев, которые можно носить осенью
10 летних платьев, которые можно носить осенью
В Геленджике были эвакуированы жители домов в районе пожара на рынке
В Геленджике были эвакуированы жители домов в районе пожара на рынке
Как грамотно организовать пространство
Как грамотно организовать пространство
Забавные фото
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
Секреты земли Александры 8 Фото Секреты земли Александры
Очей очарование 9 Фото Очей очарование
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ