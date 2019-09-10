В городе Кербела, Ирак, в результате массовой давки погиб по меньшей мере 31 человек.
Об этом, ссылаясь на арабоязычный новостной телеканал Al Arabiya, сообщает ТАСС.
Порядка сотни человек пострадали, пишут авторы материала.
В городе, согласно предоставленной информации, проходил мусульманский праздник.
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