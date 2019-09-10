В Узбекистане женщина выбросила из окна роддома двоих младенцев — своего и чужого.
Об этом, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры постсоветской республики, сообщает агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, таким изощренным способом жительница Наманганской области планировала избавиться от своей дочери, родившейся с серьезными проблемами со здоровьем.
Сообщается, что оба ребенка погибли.
Примечательно, что уголовное дело районная прокуратура завела не только в отношении матери новорожденной, но и в отношении сотрудников роддома. Им может грозить от 5 до 8 лет лишения свободы за "ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей".
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