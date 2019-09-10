На Урале подросток погиб от падения на него футбольных ворот

В уральском городке Ивдель подросток скончался после падения на него футбольных ворот.

Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.

Трагедия произошла вчера, 9 сентября, на территории местного стадиона.

14-летний мальчик в ходе игры в футбол с друзьями висел на верхней перекладине ворот и раскачивался из стороны в сторону. Внезапно ворота упали и придавали подростка.

Несчастный получил черепно-мозговую травму, в результате которой через непродолжительное время скончался.

Следственный отдел по городу Ивдель СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").