В уральском городке Ивдель подросток скончался после падения на него футбольных ворот.
Об этом агентству новостей РИА сообщили в пресс-службе СК РФ по Свердловской области.
Трагедия произошла вчера, 9 сентября, на территории местного стадиона.
14-летний мальчик в ходе игры в футбол с друзьями висел на верхней перекладине ворот и раскачивался из стороны в сторону. Внезапно ворота упали и придавали подростка.
Несчастный получил черепно-мозговую травму, в результате которой через непродолжительное время скончался.
Следственный отдел по городу Ивдель СК РФ по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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