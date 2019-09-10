В Сургуте подросток угрожал родителям пневматическим пистолетом, не желая идти в школу.
Об этом агентству новостей РИА сообщили в УМВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.
16-летний юноша состоит на учете в психоневрологическом диспансере, пишут авторы материала.
Согласно предоставленной информации, родителям удалось отобрать у сына оружие. Сразу же после этого школьник сбежал.
Полицейским удалось найти беглеца. В данный момент стражи правопорядка выясняют, откуда у школьника мог взяться пневматический пистолет.
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