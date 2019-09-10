С военной базы на острове Лерос в Греции исчезли противотанковые средства, гранаты и боеприпасы.
Генеральный штаб Военно-морских сил Греции подтвердил информацию, растиражированную местными средствами массовой информации.
О любопытном инциденте сообщает агентство новостей РИА.
Боеприпасы могли украсть сотрудники базы — дело в том, что в помещении, где они хранились, нет никаких признаков кражи со взломом.
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