С военной базы в Греции пропали гранаты и противотанковые средства

С военной базы на острове Лерос в Греции исчезли противотанковые средства, гранаты и боеприпасы.

Генеральный штаб Военно-морских сил Греции подтвердил информацию, растиражированную местными средствами массовой информации.

О любопытном инциденте сообщает агентство новостей РИА.

Боеприпасы могли украсть сотрудники базы — дело в том, что в помещении, где они хранились, нет никаких признаков кражи со взломом.