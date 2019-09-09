Сегодня подозреваемому в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову Бахыту Карабалаеву предъявили обвинение в разбое. Суд позже решит вопрос о его аресте.
Как сообщается на сайте СК РФ, в ходе допроса задержанный признал вину и рассказал, что выбрал для нападения случайный дом, который находился неподалеку от места его ночлега. О том, кто хозяйка дома, мужчина, по его словам, не знал.
Напомним, преступник в маске в ночь на пятницу через окно проник на террасу дома Памфиловой в подмосковной Истре, несколько раз ударил ее электрошокером и скрылся, ничего не забрав. Глава ЦИК от него отбивалась стулом.
Задержать уроженца Казахстана удалось 7 сентября в шалаше в лесу недалеко от места преступления. Как выяснилось, он приехал в РФ, чтобы заработать денег, но потерял все документы и ночевал где придется.
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