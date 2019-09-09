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В Краснодаре умер ребенок, на которого во дворе детсада упало дерево

Происшествия print

9 сентября на территории детского сада №48 на улице Красной в Краснодаре упало старое дерево. Травмы получили двое детей и воспитатель. Девочка двух с половиной лет из ясельной группы, у которой была черепно-мозговая травма, скончалась в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход его расследования на контроль. Он поручил установить должностных лиц, ответственных за соблюдение безопасности на территории детсада.

Второй пострадавший ребенок со сломанным пальцем и воспитательница, которая получила перелом ноги, находятся в больнице.

 

 

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Темы дерево ребенок детский сад
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