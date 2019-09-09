В Москве из магазина игрушек украли конструктор Lego за 40 тыс. рублей

Полицейские разыскивают неизвестного мужчину, который украл из Центрального детского магазина в центре Москвы конструктор Lego за 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.

"В полицию поступило заявление от директора магазина о том, что 6 сентября неизвестный из магазина тайно похитил конструктор Lego Mindstorms", - отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.