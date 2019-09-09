Полицейские разыскивают неизвестного мужчину, который украл из Центрального детского магазина в центре Москвы конструктор Lego за 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД России.
"В полицию поступило заявление от директора магазина о том, что 6 сентября неизвестный из магазина тайно похитил конструктор Lego Mindstorms", - отметили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Расследование продолжается.
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Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.